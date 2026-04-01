Pujols-sur-Ciron

Conférence L’astronomie dans les tables de l’an mil

Foyer Rural Pujols-sur-Ciron Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 20:30:00

fin : 2026-04-22 22:30:00

Date(s) :

2026-04-22

L’exemple du registre capitulaire de Saint-Emilion.

Présentée par Jean-Paul Parisot , astronome à l’observatoire de Besançon puis professeur d’astronomie à l’Université de Bordeaux.

Très récemment, dans le cadre d’une exposition aux Archives Départementales, les historiens de l’Université Bordeaux Montaigne ont découvert, dans un manuscrit du 12e siècle (la plus ancienne archive écrite de St-Emilion) une table astronomique reliée (accidentellement ?) au XVIe, sans rapport avec celui-ci. Constituée de 59 lignes et 19 colonnes, elle présente sans aucun doute une signature lunaire. Elle est constituée de lettres de 3 alphabets latins, composés de lettres standards et de lettres ponctuées (avec un point à droite ou à gauche); il s’avère que c’est la seule table médiévale portant ces lettres, ce qui va faciliter son identification. .

Foyer Rural Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 90 37 78

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English : Conférence L’astronomie dans les tables de l’an mil

L’événement Conférence L’astronomie dans les tables de l’an mil Pujols-sur-Ciron a été mis à jour le 2026-04-14 par La Gironde du Sud