Conférence L’autisme et le travail Rodez

Conférence L’autisme et le travail
Début : Mercredi 2025-09-24
2025-09-24
Conférence présentée par Virginie GALLIEN et Lucrèce ECARD à la Maison des Associations 15 Avenue Tarayre 12000 Rodez (salle de réception au fond de la cours).
14h accueil du public ; 14h30 conférence ; 16h témoignage et échanges avec le public ; 17h goûter offert par le GEM la Bulle. .
2 Place des Toiles Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 79 69 76 14 gemlabulle@gmail.com
English :
Conference presented by Virginie GALLIEN and Lucrèce ECARD at the Maison des Associations 15 Avenue Tarayre 12000 Rodez (reception room at the back of the courtyard).
German :
Die Konferenz wird von Virginie GALLIEN und Lucrèce ECARD im Maison des Associations 15 Avenue Tarayre 12000 Rodez (Empfangsraum am Ende des Hofes) präsentiert.
Italiano :
Conferenza presentata da Virginie GALLIEN e Lucrèce ECARD presso la Maison des Associations 15 Avenue Tarayre 12000 Rodez (sala di ricevimento in fondo al cortile).
Espanol :
Conferencia presentada por Virginie GALLIEN y Lucrèce ECARD en la Maison des Associations 15 Avenue Tarayre 12000 Rodez (sala de recepción al fondo del patio).
