Conférence L’autisme et le travail Rodez

Conférence L’autisme et le travail Rodez mercredi 24 septembre 2025.

Conférence L’autisme et le travail

2 Place des Toiles Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Inscription gratuite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Conférence présentée par Virginie GALLIEN et Lucrèce ECARD à la Maison des Associations 15 Avenue Tarayre 12000 Rodez (salle de réception au fond de la cours).

14h accueil du public ; 14h30 conférence ; 16h témoignage et échanges avec le public ; 17h goûter offert par le GEM la Bulle. .

2 Place des Toiles Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 79 69 76 14 gemlabulle@gmail.com

English :

Conference presented by Virginie GALLIEN and Lucrèce ECARD at the Maison des Associations 15 Avenue Tarayre 12000 Rodez (reception room at the back of the courtyard).

German :

Die Konferenz wird von Virginie GALLIEN und Lucrèce ECARD im Maison des Associations 15 Avenue Tarayre 12000 Rodez (Empfangsraum am Ende des Hofes) präsentiert.

Italiano :

Conferenza presentata da Virginie GALLIEN e Lucrèce ECARD presso la Maison des Associations 15 Avenue Tarayre 12000 Rodez (sala di ricevimento in fondo al cortile).

Espanol :

Conferencia presentada por Virginie GALLIEN y Lucrèce ECARD en la Maison des Associations 15 Avenue Tarayre 12000 Rodez (sala de recepción al fondo del patio).

L’événement Conférence L’autisme et le travail Rodez a été mis à jour le 2025-08-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)