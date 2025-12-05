Conférence l’autre au-delà des préjugés le cassos

Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 2025-12-05

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

L’université populaire des landes propose une conférence avec Clément Reversé sociologue et auteur de La vie de cassos. Jeune ruraux en survie

Entrée gratuite

Réservation conseillée au 06 11 21 42 98

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 21 42 98

English : Conférence l’autre au-delà des préjugés le cassos

The Université Populaire des Landes is offering a lecture by Clément Reversé, sociologist and author of La vie de cassos. Young rural dwellers in survival

Free admission

Reservations recommended: 06 11 21 42 98

German : Conférence l’autre au-delà des préjugés le cassos

Die Université populaire des landes bietet eine Konferenz mit Clément Reversé, Soziologe und Autor von La vie de cassos. Jeune rural en survie (Junge Landbewohner überleben)

Kostenloser Eintritt

Reservierung empfohlen unter 06 11 21 42 98

Italiano :

L’Università Popolare delle Lande organizza una conferenza di Clément Reversé, sociologo e autore di La vie de cassos. Giovani rurali in movimento

Ingresso libero

Prenotazione consigliata al numero 06 11 21 42 98

Espanol : Conférence l’autre au-delà des préjugés le cassos

La Universidad Popular de las Landas organiza una conferencia de Clément Reversé, sociólogo y autor de La vie de cassos. Jóvenes rurales en movimiento

Entrada gratuita

Se recomienda reservar en el 06 11 21 42 98

