Conférence l’autre au-delà des préjugés le cassos Morcenx-la-Nouvelle vendredi 5 décembre 2025.
Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
L’université populaire des landes propose une conférence avec Clément Reversé sociologue et auteur de La vie de cassos. Jeune ruraux en survie
Entrée gratuite
Réservation conseillée au 06 11 21 42 98
Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 21 42 98
English : Conférence l’autre au-delà des préjugés le cassos
The Université Populaire des Landes is offering a lecture by Clément Reversé, sociologist and author of La vie de cassos. Young rural dwellers in survival
Free admission
Reservations recommended: 06 11 21 42 98
German : Conférence l’autre au-delà des préjugés le cassos
Die Université populaire des landes bietet eine Konferenz mit Clément Reversé, Soziologe und Autor von La vie de cassos. Jeune rural en survie (Junge Landbewohner überleben)
Kostenloser Eintritt
Reservierung empfohlen unter 06 11 21 42 98
Italiano :
L’Università Popolare delle Lande organizza una conferenza di Clément Reversé, sociologo e autore di La vie de cassos. Giovani rurali in movimento
Ingresso libero
Prenotazione consigliata al numero 06 11 21 42 98
Espanol : Conférence l’autre au-delà des préjugés le cassos
La Universidad Popular de las Landas organiza una conferencia de Clément Reversé, sociólogo y autor de La vie de cassos. Jóvenes rurales en movimiento
Entrada gratuita
Se recomienda reservar en el 06 11 21 42 98
