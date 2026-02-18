Conférence L’avancée en âge en pleine santé Redon

Conférence L’avancée en âge en pleine santé

13 rue des Douves Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-31 18:30:00

fin : 2026-03-31 20:00:00

2026-03-31

Comment bien vieillir ? Conférence par Mélinda Marigot, naturopathe et réflexologue pour parler de la transition d’actifs à retraités actifs, des activités, des interactions avec son environnement et de comment préserver l’équilibre du corps et de l’esprit. .

13 rue des Douves Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 92 02

