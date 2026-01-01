Conférence Lavau, une tombe royale ? Troyes

Conférence Lavau, une tombe royale ?

Hôtel de Ville de Troyes Troyes Aube

Début : 2026-01-29 18:30:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Par Bastien Dubuis (responsable du chantier de fouilles de Lavau) et Emilie Millet (spécialiste du mobilier métallique en Protohistoire), archéologues à l’ Inrap.



Découverte à la fin de l’année 2014, la tombe celtique de Lavau (Aube) a bénéficié d’une fouille minutieuse. Celle-ci s’est achevée au début avril 2015 par la consolidation et le prélèvement soigné des objets accompagnant celui que l’on nomme désormais le prince de Lavau.

Depuis 2018, l’étude du mobilier s’est poursuivie dans le cadre d’un vaste projet collectif mené parallèlement à la restauration. Ces recherches multi-institutionnelles visaient de nombreux objectifs préciser la datation de la tombe, restituer l’organisation du dépôt funéraire, comprendre le déroulement de la cérémonie, et plus largement replacer cette sépulture dans son contexte social, politique et symbolique.

Les nombreuses approches mises en places, pluridisciplinaires, convergent vers une même interrogation celle de la fonction, du statut du défunt, personnage hors norme dont la sépulture se présente comme une démonstration, un discours, où chaque objet, chaque décor est riche de sens. Tout ici suggère la présence d’un personnage du plus haut rang. Bien que consacré par l’historiographie, le terme de prince habituellement utilisé est bien plus consensuel que véritablement adapté à la situation observée. Pourquoi, finalement, ne pas parler de roi ? Ce terme plus fort peut s’appuyer sur un faisceau d’indices, aussi bien la taille du monument funéraire, que la richesse du mobilier, le traitement du corps et la dimension religieuse offerte par les décors.



Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles).

Hôtel de Ville de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr

