Conférence L'AVC un pathologie particulière Université indépendante de Vichy Vichy jeudi 12 mars 2026.
Université indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-12 18:15:00
fin : 2026-03-12 20:00:00
2026-03-12
Conférence proposée par Bernard Auchère, retraité, Président de AVC03.
Université indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
English :
Lecture by Bernard Auchère, retired, President of AVC03.
