CONFÉRENCE L’AVENTURE DE LA CHANSON FRANÇAISE AU XIXÈME SIÈCLE Béziers

CONFÉRENCE L’AVENTURE DE LA CHANSON FRANÇAISE AU XIXÈME SIÈCLE

rue du puits de la courte Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Conférence de Christian Moulié voyage au cœur de l’édition musicale du XIXᵉ siècle, partitions rares, manuscrits, anecdotes et secrets des métiers d’art

Une plongée dans l’histoire de l’édition musicale au XIXᵉ siècle partitions dédicacées de compositeurs, livres ayant appartenu à Charles Garnier, manuscrits rares et objets liés à la musique d’époque.

L’occasion de découvrir des partitions exceptionnelles, mais aussi les secrets des techniques d’impression — lithographie, chalcographie, xylographie, papiers marbrés, gravure de notes — à travers anecdotes et explications passionnantes.

Par Christian Moulié, auteur, mélodiste-interprète, collectionneur de chansons du XIXᵉ siècle et fondateur du Conservatoire des Partitions Anciennes (Agen).

Organisée par la Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers.

Entrée libre. .

rue du puits de la courte Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Christian Moulié?s lecture: a journey to the heart of 19th-century music publishing, rare scores, manuscripts, anecdotes and secrets of the craft

German :

Vortrag von Christian Moulié: Reise in das Herz des Musikverlagswesens des 19. Jahrhunderts, seltene Partituren, Manuskripte, Anekdoten und Geheimnisse der Kunsthandwerke

Italiano :

Conferenza di Christian Moulié: un viaggio nel cuore dell’editoria musicale del XIX secolo, spartiti rari, manoscritti, aneddoti e segreti del mestiere

Espanol :

Conferencia de Christian Moulié: un viaje al corazón de la edición musical del siglo XIX, partituras raras, manuscritos, anécdotas y secretos del oficio

