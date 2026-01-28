Conférence L’aventure des Anges de Lalique Arcis-le-Ponsart

Conférence L’aventure des Anges de Lalique

Abbaye du Val d’Igny Arcis-le-Ponsart Marne

Conférence L’aventure des Anges de Lalique , les magnifiques verrières de l’église Saint Nicaise de Reims.

Vous découvrirez toute l’aventure de ces magnifiques verrières créées par René-Jules LALIQUE, Joaillier exceptionnel et grand maître du verre.

Il compte parmi les grands créateurs de l’Art nouveau pour ses bijoux et de l’Art Déco pour la verrerie. René Jules LALIQUE (1860-1945), né en 1860 à Ay-en-Champagne (Marne), décède en 1945 à Paris. .

