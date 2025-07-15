Conférence L’aventure Les pionniers de la course au large Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer
Conférence L’aventure Les pionniers de la course au large Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer samedi 2 mai 2026.
Conférence L’aventure Les pionniers de la course au large
Parc des Bruyères Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Dans le cadre du Printemps du Nautisme en Baie de Quiberon, Orlabay en partenariat avec la Société Nautique de La Trinité-sur-Mer, vous propose une CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE sur le thème de l’AVENTURE LES PIONNIERS DE LA COURSE AU LARGE , animée par GERARD FUSIL, grand reporter ayant couvert ou/et organisé les grandes aventures sportives de la fin du siècle dernier…
Entrée 10€ au profit de la SNSM. .
Parc des Bruyères Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 7 49 38 84 24
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L’événement Conférence L’aventure Les pionniers de la course au large La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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