Conférence L’aviation dans la Grande Guerre Salle Polyvalente Apremont-la-Forêt
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Apremont-la-Forêt
Informations pratiques
Apremont-la-Forêt
Conférence L’aviation dans la Grande Guerre
Salle Polyvalente Rue Belle Skinner Apremont-la-Forêt Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Conférence présentée par Nicolas CZUBAK (Historien Mémorial de Verdun) sur le thème L’aviation dans la Grande Guerre .
Vendredi 18 septembre 2026 à 20 heures, dans la salle polyvalente d’Apremont-la-Forêt (rue Belle Skinner).
Entrée libre.Tout public
0 .
Salle Polyvalente Rue Belle Skinner Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est +33 6 13 79 82 62 contact.fortdeliouville@gmail.com
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English :
Lecture presented by Nicolas CZUBAK (Historian Verdun Memorial) on the topic Aviation in the Great War.
Friday, September 18, 2026, at 8:00 p.m., in the multipurpose hall in Apremont-la-Forêt (Rue Belle Skinner).
Free admission.
L’événement Conférence L’aviation dans la Grande Guerre Apremont-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE