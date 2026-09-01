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AGENDA · Apremont-la-Forêt

Conférence L’aviation dans la Grande Guerre Salle Polyvalente Apremont-la-Forêt

vendredi 18 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Apremont-la-Forêt

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Polyvalente
Adresse
Rue Belle Skinner
Ville
55300 Apremont-la-Forêt
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Apremont-la-Forêt

Conférence L’aviation dans la Grande Guerre

Salle Polyvalente Rue Belle Skinner Apremont-la-Forêt Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Conférence présentée par Nicolas CZUBAK (Historien Mémorial de Verdun) sur le thème L’aviation dans la Grande Guerre .

Vendredi 18 septembre 2026 à 20 heures, dans la salle polyvalente d’Apremont-la-Forêt (rue Belle Skinner).

Entrée libre.Tout public
0  .

Salle Polyvalente Rue Belle Skinner Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est +33 6 13 79 82 62  contact.fortdeliouville@gmail.com

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English :

Lecture presented by Nicolas CZUBAK (Historian Verdun Memorial) on the topic Aviation in the Great War.

Friday, September 18, 2026, at 8:00 p.m., in the multipurpose hall in Apremont-la-Forêt (Rue Belle Skinner).

Free admission.

L’événement Conférence L’aviation dans la Grande Guerre Apremont-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE

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