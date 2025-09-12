Conférence L’aviation et des femmes Montsoreau

Conférence L’aviation et des femmes Montsoreau vendredi 12 septembre 2025.

Conférence L’aviation et des femmes

Avenue de la Loire Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 17:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Vous pouvez citer des pilotes célèbres ? Mais pouvez-vous citer des femmes pilotes célèbres ? Et plus encore des femmes qui dans un rôle plus effacé mais tout de même déterminant ont influencé l’histoire de l’aviation ?

Connaissez-vous Elise Deroche, Bessie Coleman ? Leur vie n’a en commun que vouloir voler ?

Connaissez-vous Gilberte Chazotte, Silvia Hamilton ? Elles n’ont en commun que d’avoir été compagnes d’aviateurs célèbres.

Pionnières, épouses, muses, un choix arbitraire a présidé à la présentation de ce soir à l’issue de laquelle j’espère vous avoir fait partager mon enthousiasme pour cette activité merveilleuse qu’est l’aviation.

Conférence de Jean Claude Curillon.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 12 septembre 2025 à partir de 17h. .

Avenue de la Loire Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 64 58 80 houlzetdurdic@free.fr

English :

Can you name famous pilots? But can you name famous female pilots? And even more so, women who, in a more discreet but nonetheless decisive role, have influenced the history of aviation?

German :

Können Sie berühmte Pilotinnen nennen? Aber können Sie auch berühmte Pilotinnen nennen? Und noch mehr Frauen, die in einer etwas kleineren, aber dennoch entscheidenden Rolle die Geschichte der Luftfahrt beeinflusst haben?

Italiano :

Sapete nominare qualche pilota famoso? Ma sapete nominare qualche pilota donna famosa? E ancora più famose sono le donne che, in un ruolo più discreto ma comunque decisivo, hanno influenzato la storia dell’aviazione?

Espanol :

¿Puede nombrar a algún piloto famoso? Pero, ¿puede nombrar a alguna mujer piloto famosa? Y más aún, ¿mujeres que, en un papel más discreto pero no por ello menos decisivo, hayan influido en la historia de la aviación?

L’événement Conférence L’aviation et des femmes Montsoreau a été mis à jour le 2025-08-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME