Conférence Le 17e siècle et la pensée du Baroque Richelieu

19 rue des Ecluses Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : Dimanche 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Conférence organisée par l’association Richelieu 17e 21 e et animée par Jean-Éric Douce, Docteur en philosophie.
La révolution cartésienne, au 17e siècle, fait résonance avec des ruptures philosophiques, politiques mais aussi artistiques. Qu’en est-il du Baroque ?
Réservation conseillée richelieu17e21e@gmail.com 5 .
19 rue des Ecluses Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire richelieu17e21e@gmail.com
English :
Lecture by Sylvie Robic, agrégée de lettres modernes, specialist in 17th-century French literature, lecturer at Paris-Nanterre University.
