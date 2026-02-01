Conférence Le 17e siècle et la pensée du Baroque Richelieu

Conférence Le 17e siècle et la pensée du Baroque

19 rue des Ecluses Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Conférence organisée par l’association Richelieu 17e 21 e et animée par Jean-Éric Douce, Docteur en philosophie.

La révolution cartésienne, au 17e siècle, fait résonance avec des ruptures philosophiques, politiques mais aussi artistiques. Qu’en est-il du Baroque ?

Réservation conseillée richelieu17e21e@gmail.com 5 .

19 rue des Ecluses Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire richelieu17e21e@gmail.com

English :

Lecture by Sylvie Robic, agrégée de lettres modernes, specialist in 17th-century French literature, lecturer at Paris-Nanterre University.

