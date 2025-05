Conférence Le 1er raid Paris Nouméa en 1932 – Rue de l’église Quiberville, 8 juin 2025 16:00, Quiberville.

Seine-Maritime

Conférence Le 1er raid Paris Nouméa en 1932 Rue de l’église Espace du Large Quiberville Seine-Maritime

En marge de l’exposition « Pour l’amour du ciel, l’avion en côte d’Albâtre » à l’Espace du Large, qui partage le point de vue de pilotes passionnés, venez assister à une conférence sur le thème du 1er raid Paris Nouméa en 1932 à 16h à l’Espace du Large.

Rue de l’église Espace du Large

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 33

English : Conférence Le 1er raid Paris Nouméa en 1932

In conjunction with the exhibition « Pour l’amour du ciel, l’avion en côte d’Albâtre » (For the love of the sky, airplanes in the Alabaster Coast) at Espace du Large, which shares the views of passionate pilots, come and attend a conference on the theme of the 1st Paris-Nouméa raid in 1932 at 4pm at Espace du Large.

German :

Am Rande der Ausstellung « Pour l’amour du ciel, l’avion en côte d’Albâtre » im Espace du Large, die den Blickwinkel begeisterter Piloten teilt, besuchen Sie um 16 Uhr im Espace du Large einen Vortrag zum Thema des ersten Raids Paris Nouméa im Jahr 1932.

Italiano :

Accanto alla mostra « Pour l’amour du ciel, l’avion en côte d’Albâtre » (Per l’amore del cielo, il volo nella Costa d’Alabastro) all’Espace du Large, che condivide i punti di vista di piloti appassionati, alle 16.00 all’Espace du Large si terrà una conferenza sul tema del 1° raid aereo Parigi-Nouméa del 1932.

Espanol :

Paralelamente a la exposición « Pour l’amour du ciel, l’avion en côte d’Albâtre » (Por amor al cielo, el avión en la Costa de Alabastro) en el Espace du Large, que comparte los puntos de vista de pilotos apasionados, venga a disfrutar de una charla sobre el tema del 1er ataque aéreo París-Nouméa de 1932 a las 16:00 h en el Espace du Large.

