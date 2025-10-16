Conférence Le 20e anniversaire des vitraux de Villenauxe Troyes

Conférence Le 20e anniversaire des vitraux de Villenauxe

Cité du Vitrail / Salle de réception Troyes Aube

Début : 2025-10-16 18:00:00

A l’occasion des 20 ans de la pose des vitraux contemporains de l’église de Villenauxe-la-Grande (Aube), Jean-Claude Terrillon revient sur l’histoire extraordinaire de cette commande et le processus créatif des vitraux par David Tremlett et es ateliers Simon-Marq (Reims).



Gratuit Sur inscription .

Cité du Vitrail / Salle de réception Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 52 47 reservation.citeduvitrail@aube.fr

