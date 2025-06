CONFERENCE « LE BAGUAGE DES OISEAUX, OU COMMENT MIEUXCOMPRENDRE LES VOYAGEURS DU CIEL » – Bédarieux 26 juin 2025 07:00

Hérault

CONFERENCE « LE BAGUAGE DES OISEAUX, OU COMMENT MIEUXCOMPRENDRE LES VOYAGEURS DU CIEL » Boulevard Jean Moulin Bédarieux Hérault

Début : 2025-06-26

fin : 2025-06-26

2025-06-26

19h-20h30 Campotel des 3 vallées

Le groupe local LPO Haute Vallée de l’orb vous invite à venir assister à une conférence au thème du baguage des oiseaux, suivie d’un échange d’idées convivial avec Bastien Jeannin.

Gratuit.

Boulevard Jean Moulin

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie lpo.bdr@gmail.com

English :

19h-20h30 Campotel des 3 vallées

The local group LPO Haute Vallée de l’orb invites you to attend a conference on bird ringing, followed by a friendly exchange of ideas with Bastien Jeannin.

Free admission.

German :

19:00-20:30 Uhr Campotel des 3 vallées (Campotel des 3 vallées)

Die LPO-Ortsgruppe Haute Vallée de l’orb lädt Sie zu einem Vortrag zum Thema Vogelberingung ein, gefolgt von einem gemütlichen Gedankenaustausch mit Bastien Jeannin.

Kostenlos.

Italiano :

19h-20h30 Campotel des 3 vallées

Il gruppo locale LPO Haute Vallée de l’orb vi invita a partecipare a una conferenza sul tema dell’inanellamento degli uccelli, seguita da un amichevole scambio di idee con Bastien Jeannin.

Ingresso libero.

Espanol :

19h-20h30 Campotel des 3 vallées

El grupo local LPO Haute Vallée de l’orb le invita a asistir a una charla sobre el anillamiento de aves, seguida de un amistoso intercambio de ideas con Bastien Jeannin.

Entrada gratuita.

L'événement CONFERENCE « LE BAGUAGE DES OISEAUX, OU COMMENT MIEUXCOMPRENDRE LES VOYAGEURS DU CIEL » Bédarieux a été mis à jour le 2025-06-12