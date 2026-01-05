Conférence Le baiser dans l’art Résidence Domitys Orthez

Conférence Le baiser dans l’art

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

17h Conférence sur le baiser dans l’art.

18h30 Apéro dinatoire ludique. .

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 orthez@domitys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Le baiser dans l’art

L’événement Conférence Le baiser dans l’art Orthez a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Coeur de Béarn