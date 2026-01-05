Conférence Le baiser dans l’art Résidence Domitys Orthez

Conférence Le baiser dans l'art

Conférence Le baiser dans l’art Résidence Domitys Orthez mercredi 11 février 2026.

Conférence Le baiser dans l’art

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11

Date(s) :
2026-02-11

17h Conférence sur le baiser dans l’art.
18h30 Apéro dinatoire ludique.   .

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00  orthez@domitys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Le baiser dans l’art

L’événement Conférence Le baiser dans l’art Orthez a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Coeur de Béarn