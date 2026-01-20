Conférence »Le bal contre-attaque! Pour en finir avec la danse »

Place Noël Poujade Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

En partenariat avec le Bal des Chaudou- doux, conférence gesticulée de Christophe Apprill, socio anthropologue de la culture et de la danse, danseur de tango et auteur de nombreux livres.

Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92

English :

In partnership with Bal des Chaudou- doux, gesticulated lecture by Christophe Apprill, socio-anthropologist of culture and dance, tango dancer and author of numerous books.

