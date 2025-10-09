Conférence Le Bégonia Trois siècles d’histoire, de l’invention par Plumier en 1700, au Conservatoire de Rochefort au XX° siècle. Musée Hèbre Rochefort

Conférence Le Bégonia Trois siècles d’histoire, de l’invention par Plumier en 1700, au Conservatoire de Rochefort au XX° siècle. Musée Hèbre Rochefort jeudi 9 octobre 2025.

Conférence Le Bégonia Trois siècles d’histoire, de l’invention par Plumier en 1700, au Conservatoire de Rochefort au XX° siècle.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 18:00:00

fin : 2025-10-09 19:30:00

Date(s) :

2025-10-09

Conférence autour de l’exposition « A propos de bégonias « – par la plasticienne Laurence Gossart



Le Bégonia Trois siècles d’histoire, de l’invention par Plumier en 1700, au Conservatoire de Rochefort au XX° siècle.

.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Conference Begonia: Three centuries of history, from its invention by Plumier in 1700 to the Rochefort Conservatory in the 20th century.

Conference on the exhibition About Begonias by visual artist Laurence Gossart



The Begonia: Three centuries of history, from its invention by Plumier in 1700 to the Rochefort Conservatory in the 20th century.

German : Konferenz Die Begonie: Drei Jahrhunderte Geschichte, von ihrer Entdeckung durch Plumier im Jahr 1700 bis zum Conservatoire de Rochefort im 20. Jahrhundert.

Konferenz Über Begonien“ von der bildenden Künstlerin Laurence Gossart



Die Begonie: Drei Jahrhunderte Geschichte, von ihrer Erfindung durch Plumier im Jahr 1700 bis zum Conservatoire de Rochefort im 20. Jahrhundert.

Italiano :

Conferenza sulla mostra « A propos de bégonias » dell’artista Laurence Gossart



La Begonia: tre secoli di storia, dall’invenzione di Plumier nel 1700 al Conservatorio di Rochefort nel XX secolo.

Espanol :

Conferencia sobre la exposición « A propos de bégonias » de la artista Laurence Gossart



La Begonia: tres siglos de historia, desde su invención por Plumier en 1700, hasta el Conservatorio de Rochefort en el siglo XX.

L’événement Conférence Le Bégonia Trois siècles d’histoire, de l’invention par Plumier en 1700, au Conservatoire de Rochefort au XX° siècle. Rochefort a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan