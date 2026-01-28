Conférence le bien-être mental

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Cette soirée s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre ce que recouvre la santé mentale;

repérer les situations de fragilité, dès l’enfance et tout au long de la vie ; accompagner les personnes concernées et soutenir les aidants ; connaître les ressources et dispositifs existants près de chez eux. La conférence se conclura par un temps d’échanges avec le public, pour partager des expériences et repartir avec des outils concrets, utiles au quotidien. Une soirée portée collectivement par l’Université rurale dordivoise (URD), en partenariat avec Le contrat local de santé du PETR Gâtinais montargois, ALVE Formation (Passerelle 45), APF France handicap Pôle du Gâtinais EANM et SAVS de Ferrières-en-Gâtinais, ESAT de Fontenay-sur-Loing et l’ORPADAM CLIC. .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire urd.dordives@gmail.com

English :

Conference: mental well-being

