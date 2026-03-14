Conférence Le bien-être par les plantes ABC Résidence Montignac-Lascaux

Conférence Le bien-être par les plantes

ABC Résidence 234 Route de Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

15h. L’histoire des hommes et des plantes une approche globale de la santé et présentation détaillée de 3 plantes médicinales. Ouvert à tous. Entrée libre

Conférence de M’zelle Nenuph.

L’histoire des hommes et des plantes une approche globale de la santé et présentation détaillée de 3 plantes médicinales.

Après la conférence, vente de produits issus des plantes. Baumes et huiles de soins, cosmétiques, gelée de fleurs, vinaigre aromatisé, sels aux plantes.

Ouvert à tous .

ABC Résidence 234 Route de Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 32 66 36 63

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English : Conférence Le bien-être par les plantes

15h. The history of people and plants: a global approach to health and detailed presentation of 3 medicinal plants. Open to all. Free admission

L’événement Conférence Le bien-être par les plantes Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère