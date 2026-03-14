Conférence Le bien-être par les plantes ABC Résidence Montignac-Lascaux
Conférence Le bien-être par les plantes ABC Résidence Montignac-Lascaux vendredi 20 mars 2026.
Conférence Le bien-être par les plantes
ABC Résidence 234 Route de Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
15h. L’histoire des hommes et des plantes une approche globale de la santé et présentation détaillée de 3 plantes médicinales. Ouvert à tous. Entrée libre
Conférence de M’zelle Nenuph.
L’histoire des hommes et des plantes une approche globale de la santé et présentation détaillée de 3 plantes médicinales.
Après la conférence, vente de produits issus des plantes. Baumes et huiles de soins, cosmétiques, gelée de fleurs, vinaigre aromatisé, sels aux plantes.
Ouvert à tous .
ABC Résidence 234 Route de Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 32 66 36 63
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English : Conférence Le bien-être par les plantes
15h. The history of people and plants: a global approach to health and detailed presentation of 3 medicinal plants. Open to all. Free admission
L’événement Conférence Le bien-être par les plantes Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère