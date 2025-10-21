Conférence « Le bilan de compétences » Troyes

Conférence « Le bilan de compétences » Troyes mardi 21 octobre 2025.

Conférence « Le bilan de compétences »

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 18:30:00

fin : 2025-10-21 19:30:00

Date(s) :

2025-10-21

Vous ressentez une perte de motivation dans votre métier actuel et vous vous interrogez sur votre avenir professionnel ? Cet atelier vous propose de découvrir le bilan de compétences, un outil puissant pour faire le point sur vos aspirations, identifier vos talents et explorer les métiers qui vous correspondent vraiment. Une opportunité pour envisager un avenir professionnel aligné avec vos valeurs et vos envies. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

