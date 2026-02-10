Conférence le bison préhistorique Espace Boris Vian Montluçon
Conférence le bison préhistorique Espace Boris Vian Montluçon samedi 18 avril 2026.
Conférence le bison préhistorique
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-04-18 17:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Conférence diaporama organisée par Le Cercle d’Archéologie de Montluçon et de la région et animée par M. Jean-Pierre Quillet.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 cercle-archeo-montlucon@orange.fr
English :
Slide show organized by Le Cercle d’Archéologie de Montluçon et de la région and hosted by Jean-Pierre Quillet.
L’événement Conférence le bison préhistorique Montluçon a été mis à jour le 2026-02-10 par Montluçon Tourisme