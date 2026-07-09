Informations pratiques

Aignay-le-Duc

Conférence Le blé, une céréale locale dans un monde globalisé

2 Place de la Mairie Aignay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Entre changement climatique et enjeux de puissance, dans quelle mesure le blé est-il un produit alimentaire à la fois local et stratégique ? Mathieu Chartier partagera avec nous son approche de géographe. .

2 Place de la Mairie Aignay-le-Duc 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Conférence Le blé, une céréale locale dans un monde globalisé

L’événement Conférence Le blé, une céréale locale dans un monde globalisé Aignay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)