Conférence Le blé, une céréale locale dans un monde globalisé Aignay-le-Duc
vendredi 28 août 2026 · Aignay-le-Duc
Informations pratiques
Aignay-le-Duc
Conférence Le blé, une céréale locale dans un monde globalisé
2 Place de la Mairie Aignay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Entre changement climatique et enjeux de puissance, dans quelle mesure le blé est-il un produit alimentaire à la fois local et stratégique ? Mathieu Chartier partagera avec nous son approche de géographe. .
2 Place de la Mairie Aignay-le-Duc 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Conférence Le blé, une céréale locale dans un monde globalisé
L’événement Conférence Le blé, une céréale locale dans un monde globalisé Aignay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)