CONFÉRENCE « LE BOUCHER DE CLAUDE CHABROL » La Comète Châlons-en-Champagne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-28T17:00:00 – 2025-09-28T17:45:00
Fin : 2025-09-28T17:00:00 – 2025-09-28T17:45:00
CINÉ CONFÉRENCE LE DIMANCHE 28 SEPTEMBRE SUR « LE BOUCHER » DE CLAUDE CHABROL À 17H (ENTRÉE GRATUITE) – PROJECTION DU FILM À 18H (ENTRÉE PAYANTE) — « La morale chabrolienne lie meurtre, amour et jugement. Comment ? C’est dans Le Boucher qu’on trouve une des plus fortes réponses à cette question « … Conférence sur Le Boucher par Emmanuel Burdeau, critique de cinéma, ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, auteur de plusieurs livres sur le cinéma.
La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
