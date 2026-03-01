Conférence Le cadre et les limites Multi-accueil Pitchoune Ornans

Conférence Le cadre et les limites

Multi-accueil Pitchoune 1 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Début : 2026-03-31 19:45:00

Cette conférence interactive animée par Eva Arnaud, psychologue à l’Antenne Petite Enfance de Franche-Comté propose une compréhension des enfants à la lumière des neurosciences ainsi que différents outils pour favoriser la coopération et l’autonomie des enfants au quotidien.

Trois temps d’échanges seront proposés au cours de la conférence afin de partir du vécu des parents et/ou des professionnels, partager son expérience et apporter des exemples concrets. .

Multi-accueil Pitchoune 1 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 07 00 64 smapitchoune@ornans.fr

