Conférence “Le cadre légal de l’usage des armes par les forces de Police et de Gendarmerie” Hexagone Autun

Conférence “Le cadre légal de l’usage des armes par les forces de Police et de Gendarmerie”

Conférence de Maître Maxime Thiébaut pour le Cercle Civique et Culturel de l’Autunois

Maxime Thiébaut, brillant avocat au Barreau de Paris, a développé une compétence transversale en droit pénal et en droit public, tant en conseil qu’en contentieux. Il défend ainsi les particuliers, les professionnels et les personnalités publiques. Alors que les municipalités sont de plus en plus nombreuses à armer leur police, le jeune avocat interviendra sur ce sujet important et d’actualité. .

