Conférence Le camp de Gurs Salle Latsa Ustaritz

Conférence Le camp de Gurs

Conférence Le camp de Gurs Salle Latsa Ustaritz vendredi 13 mars 2026.

Conférence Le camp de Gurs

Salle Latsa Rue Hiribehere Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13

Date(s) :
2026-03-13

Conférence présentée par claude Laharie   .

Salle Latsa Rue Hiribehere Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   urbegi.culture@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Le camp de Gurs

L’événement Conférence Le camp de Gurs Ustaritz a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Pays Basque