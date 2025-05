Conférence Le Canal des Vosges – Mairie, Salle du Conseil Municipal Les Forges, 16 mai 2025 20:00, Les Forges.

Vosges

Conférence Le Canal des Vosges Mairie, Salle du Conseil Municipal 10 Rue de la Mairie Les Forges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-16 20:00:00

fin : 2025-05-16 22:00:00

Date(s) :

2025-05-16

Cette conférence-projection vous replongera dans l’histoire passionnante du canal des Vosges et de son réservoir de Bouzey, depuis leur construction jusqu’à nos jours.Tout public

0 .

Mairie, Salle du Conseil Municipal 10 Rue de la Mairie

Les Forges 88390 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

English :

This conference-projection will take you back into the fascinating history of the Canal des Vosges and its reservoir in Bouzey, from their construction to the present day.

German :

Diese Vortragsprojektion lässt Sie in die spannende Geschichte des Vogesenkanals und seines Reservoirs in Bouzey eintauchen, von ihrem Bau bis heute.

Italiano :

Questa conferenza-proiezione vi farà ripercorrere l’affascinante storia del Canale dei Vosgi e del suo bacino di Bouzey, dalla loro costruzione ai giorni nostri.

Espanol :

Esta conferencia-proyección le adentrará en la fascinante historia del Canal de los Vosgos y su embalse de Bouzey, desde su construcción hasta nuestros días.

L’événement Conférence Le Canal des Vosges Les Forges a été mis à jour le 2025-05-13 par OT EPINAL ET SA REGION