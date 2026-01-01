Conférence Le capitalisme mondial depuis 1500 Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence

Conférence Le capitalisme mondial depuis 1500

Mercredi 28 janvier 2026 de 18h à 20h. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’Université Populaire du Pays salonais invite Thierry Goffinet, professeur d’économie pour décrire le capitalisme mondial depuis 1500.

Entrée libre



Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .

Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur christophe.jenta@wanadoo.fr

The Université Populaire du Pays salonais invites Thierry Goffinet, professor of economics, to describe global capitalism since 1500.

