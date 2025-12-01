Conférence Le captage du CO2 Salle Morand Pontarlier

Conférence Le captage du CO2

Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier Doubs

Gratuit

Début : 2025-12-01 18:30:00

fin : 2025-12-01 19:30:00

2025-12-01

Organisée par les Amis du Musée.

Le captage du dioxyde de carbone constitue un des leviers proposés par le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) dans la stratégie de limitation des émissions de gaz à effet de serre, en particulier pour une application au secteur industriel (énergie, ciment, sidérurgie) .

