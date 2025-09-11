Conférence « Le cavalier de Notre-Dame » Le Vigan

Conférence « Le cavalier de Notre-Dame » Le Vigan vendredi 10 avril 2026.

Conférence « Le cavalier de Notre-Dame »

266 Rue des Chanoines Le Vigan Lot

Tarif : – – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Cette conférence va plonger le public dans une véritable enquête scientifique, médicale et historique, abondamment illustrée

Cette conférence va plonger le public dans une véritable enquête scientifique, médicale et historique, abondamment illustrée.

Le conférencier Eric Crubezy est médecin, professeur et chercheur de renommée internationale à l’université Paul Sabatier de Toulouse. .

266 Rue des Chanoines Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 44 22 02 10 espace.jeancarmet@gmail.com

English :

This lecture will plunge the audience into a veritable scientific, medical and historical investigation, abundantly illustrated

German :

Dieser Vortrag wird das Publikum in eine echte wissenschaftliche, medizinische und historische Untersuchung eintauchen lassen, die reichlich illustriert ist

Italiano :

Questa conferenza immergerà il pubblico in una vera e propria indagine scientifica, medica e storica, riccamente illustrata

Espanol :

Esta conferencia sumergirá al público en una verdadera investigación científica, médica e histórica, profusamente ilustrada

L’événement Conférence « Le cavalier de Notre-Dame » Le Vigan a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Gourdon