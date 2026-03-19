Conférence Le Cercle Event Hotel Mercure Centre Stanislas Nancy

Conférence Le Cercle Event

Hotel Mercure Centre Stanislas 5 Rue des Carmes Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-03 22:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Le Cercle Event est un format de conférences organisé à Nancy, pensé pour remettre l’échange, la proximité et la qualité des rencontres au cœur de l’expérience.

Chaque édition propose une intervention structurée autour d’une thématique, suivie d’un véritable temps d’échange permettant au public de dialoguer directement avec les intervenants.

Le format est volontairement à taille humaine (places limitées) afin de favoriser des discussions concrètes et des rencontres de qualité.

Le thème de cette édition

Entrepreneuriat passer de l’idée au succès

Cette édition réunira deux intervenants aux profils complémentaires

Axel Orel, entrepreneur évoluant dans l’écosystème business et innovation

Philippe Fleurentin, responsable création et entrepreneuriat Grand Est chez Bpifrance

Au programme

Comprendre les étapes clés pour lancer un projet

Structurer et développer son idée

Identifier les opportunités et éviter les erreurs classiques

Échanger librement avec des professionnels de l’écosystème

La conférence se déroulera à l’Hôtel Mercure Centre Stanislas et sera suivie d’un temps d’échange convivial, permettant aux participants de poser leurs questions et de poursuivre les discussions dans un cadre informel.

Le tarif d’entrée inclut l’accès à la conférence ainsi qu’une boisson offerte.Adultes

16 .

Hotel Mercure Centre Stanislas 5 Rue des Carmes Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 50 37 30 59

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English :

Le Cercle Event is a conference format organized in Nancy, designed to put exchange, proximity and the quality of encounters at the heart of the experience.

Each event features a presentation structured around a theme, followed by a time for genuine discussion, enabling the audience to engage in direct dialogue with the speakers.

The format is deliberately kept to a human scale (limited seating) to encourage concrete discussions and quality encounters.

The theme of this year?s event is

Entrepreneurship: from idea to success

This edition will feature two speakers with complementary profiles:

Axel Orel, entrepreneur in the business and innovation ecosystem

Philippe Fleurentin, head of creation and entrepreneurship at Bpifrance Grand Est

On the agenda:

Understanding the key stages in launching a project

Structuring and developing your idea

Identify opportunities and avoid classic mistakes

Open discussion with ecosystem professionals

The conference will take place at the Mercure Centre Stanislas Hotel, and will be followed by a time of convivial exchange, allowing participants to ask questions and pursue discussions in an informal setting.

Admission includes access to the conference and a complimentary drink.

L’événement Conférence Le Cercle Event Nancy a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION NANCY