CONFÉRENCE « LE CHANT DES SIRÈNES »

SALLE DES FETES Le village Oô Haute-Garonne

Début : 2025-08-30 16:00:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

2025-08-30

Conférence par le Dr Yves GLOCK, Professeur de chirurgie cardiaque et vasculaire qui sera précédée d’une visite commentée de l’église Sainte-Anne de Cazeaux-de-Larboust.

Libre participation au bénéfice de l’association des Amis de l’église de Cazeaux de Larboust. .

SALLE DES FETES Le village Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie amiseglisedecazeaux@free.fr

English :

Lecture by Dr Yves GLOCK, Professor of Cardiac and Vascular Surgery, preceded by a guided tour of the Sainte-Anne church in Cazeaux-de-Larboust.

German :

Vortrag von Dr. Yves GLOCK, Professor für Herz- und Gefäßchirurgie, dem eine kommentierte Besichtigung der Kirche Sainte-Anne in Cazeaux-de-Larboust vorausgeht.

Italiano :

Conferenza del Dr. Yves GLOCK, professore di chirurgia cardiaca e vascolare, preceduta da una visita guidata alla chiesa di Sainte-Anne de Cazeaux-de-Larboust.

Espanol :

Conferencia del Dr. Yves GLOCK, catedrático de Cirugía Cardiaca y Vascular, precedida de una visita guiada a la iglesia de Sainte-Anne de Cazeaux-de-Larboust.

