Conférence : Le chantier de la flèche de Notre-Dame Yvré-l’Évêque
vendredi 25 septembre 2026 · Yvré-l'Évêque
Informations pratiques
Yvré-l’Évêque
Conférence : Le chantier de la flèche de Notre-Dame
Route de Changé Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 20:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Conférence : Le chantier de la flèche de Notre Dame (gratuit) par Patrick Jouenne, gâcheur du chantier de Notre-Dame de Paris – meilleur ouvrier de France dans la catégorie charpentier
Le Sarthois, désigné responsable de la coordination du chantier de restauration de la cathédrale après l’incendie du 15 avril 2019, reviendra sur son parcours professionnel et partagera son expérience du chantier. Techniques, bois utilisés, conduite du projet, coordination des différents acteurs et aléas rencontrés : cette rencontre permettra au public de découvrir les coulisses d’un chantier hors normes et les nombreux savoir-faire mobilisés pour restaurer Notre-Dame de Paris. .
Route de Changé Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr
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L’événement Conférence : Le chantier de la flèche de Notre-Dame Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-11 par CDT72
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