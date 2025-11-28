Conférence Le chardon cardère rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence

Conférence Le chardon cardère

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 18h30. rue Roger Salengro Salle Henri-Rolland Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Participez à la conférence Le chardon cardère, vendredi 28 novembre à 18h30 à la salle Henri-Rolland à Saint-Rémy-de-Provence.

L’association HistoireS Autrement vous propose une conférence à la salle Henri-Rolland à Saint-Rémy-de-Provence, le vendredi 28 novembre à 18h30 !



Donnée par André Garcia, président de l’association Botanistes Amateurs du Pays d’Arles. .

rue Roger Salengro Salle Henri-Rolland Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hsa13210@gmail.com

English :

Attend the conference: The teasel, Friday 28 November at 6.30 pm in the Henri-Rolland room in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Nehmen Sie an der Konferenz teil: Die Kardenblume, Freitag, 28. November, um 18:30 Uhr im Saal Henri-Rolland in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Venerdì 28 novembre alle 18.30, presso la Salle Henri-Rolland di Saint-Rémy-de-Provence, potrete assistere a una conferenza sul cardo cardatore.

Espanol :

Acompáñenos en una charla sobre el cardo cardador el viernes 28 de noviembre a las 18.30 horas en la Sala Henri-Rolland de Saint-Rémy-de-Provence.

