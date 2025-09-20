Conférence : le château de Saint-Alban durant la Seconde guerre mondiale, une bien étrange « maison des fous » Office de Tourisme Margeride en Gévaudan – Bureau de Saint-Alban sur Limagnole Saint-Alban-sur-Limagnole

Conférence : le château de Saint-Alban durant la Seconde guerre mondiale, une bien étrange « maison des fous » Samedi 20 septembre, 17h00 Office de Tourisme Margeride en Gévaudan – Bureau de Saint-Alban sur Limagnole Lozère

Gratuit.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Alban-sur-Limagnole.

Samedi 20 et dimanche 21

Venez découvrir les trésors cachés de notre village à l’occasion des Journées du Patrimoine !

Samedi à Saint-Alban-sur-Limagnole

• 10h00 : Visite guidée au départ de l’église. Plongez dans l’histoire locale à travers ses monuments emblématiques.

• 17h00 : Conférence de 1h30 animée par Moulin Catherine, Le château de Saint-Alban durant la Seconde guerre mondiale, une bien étrange « maison des fous » ( Didier Daenicks)

Dimanche 21 septembre

• 14h00 : Visite du Château Le Relais Saint Roch, un joyau architectural niché au cœur de la ville.

Entrée libre – tout public – passionnés de patrimoine, curieux et familles bienvenus

© OT MEG