Conférence : le château de Saint-Alban durant la Seconde guerre mondiale, une bien étrange « maison des fous » Office de Tourisme Margeride en Gévaudan – Bureau de Saint-Alban sur Limagnole Saint-Alban-sur-Limagnole

Conférence : le château de Saint-Alban durant la Seconde guerre mondiale, une bien étrange « maison des fous » Samedi 20 septembre, 17h00 Office de Tourisme Margeride en Gévaudan – Bureau de Saint-Alban sur Limagnole Lozère
Gratuit.
Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Alban-sur-Limagnole.
Samedi 20 et dimanche 21
Venez découvrir les trésors cachés de notre village à l’occasion des Journées du Patrimoine !
Samedi à Saint-Alban-sur-Limagnole
• 10h00 : Visite guidée au départ de l’église. Plongez dans l’histoire locale à travers ses monuments emblématiques.
• 17h00 : Conférence de 1h30 animée par Moulin Catherine, Le château de Saint-Alban durant la Seconde guerre mondiale, une bien étrange « maison des fous » ( Didier Daenicks)
Dimanche 21 septembre
• 14h00 : Visite du Château Le Relais Saint Roch, un joyau architectural niché au cœur de la ville.
Entrée libre – tout public – passionnés de patrimoine, curieux et familles bienvenus
Office de Tourisme Margeride en Gévaudan – Bureau de Saint-Alban sur Limagnole 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie
