Conférence “ Le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye” Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye Saint-Germain-en-Laye

Conférence “ Le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye” Samedi 20 septembre, 17h00 Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye Yvelines

Entrée limitée au nombre de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Emmanuelle Loizeau, docteure en histoire de l’art et conférencière, auteure de la thèse sur Louis et Clément Métézeau (architectes d’Henri IV et de Louis XIII qui ont œuvré à Saint-Germain), nous propose une conférence inédite sur le Château-Neuf disparu de Saint-Germain-en-Laye.

Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye 1 Place des rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « micro.folie@saintgermainenlaye.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 87 20 32 »}]

