CONFÉRENCE LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Avec le printemps, découvrez l’histoire du chemin de Saint-Jacques, ses voies régionales et les bienfaits de la marche avec Albine Maret.

Le retour du printemps est un moment idéal pour revenir sur l’histoire du chemin de Saint-Jacques et découvrir les voies présentes dans notre région, encore méconnues, notamment les voies d’Arles et du Piémont. C’est aussi l’occasion d’aller plus loin et d’évoquer l’expérience profondément transformatrice et bénéfique de la marche, tant pour le corps que pour l’esprit. Albine Maret vous accompagne dans votre projet de cheminement, mais aussi dans votre curiosité et votre envie de découverte. Retrouvez également un cinéma consacré au chemin de Compostelle le 7/04.

Par Albine Maret, la voix du chemin.

Dans le cadre du Cycle Nature . .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

As spring arrives, discover the history of the Camino de Santiago, its regional routes and the benefits of walking with Albine Maret.

L’événement CONFÉRENCE LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34