Conférence Le cimetière militaire allemand de la 197 ID du Donon Rue de l’Abbé Mansuy Badonviller

Conférence Le cimetière militaire allemand de la 197 ID du Donon Rue de l’Abbé Mansuy Badonviller jeudi 28 août 2025.

Conférence Le cimetière militaire allemand de la 197 ID du Donon

Rue de l’Abbé Mansuy Espace Mansuy Badonviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-08-28 20:00:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Conférence donnée par Monsieur Michel Adenot et organisée par l’association Guerre en Vosges. La conférence évoquera le cimetière militaire allemand de la 197 ID au Donon.

Entrée libre.

Informations au 03 29 41 72 63Tout public

0 .

Rue de l’Abbé Mansuy Espace Mansuy Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 29 41 72 63

English :

Conference given by Mr. Michel Adenot and organized by the association Guerre en Vosges. The talk will focus on the German military cemetery of 197 ID at Le Donon.

Free admission.

Information: 03 29 41 72 63

German :

Vortrag von Herrn Michel Adenot, organisiert von der Vereinigung « Guerre en Vosges ». Der Vortrag wird sich mit dem deutschen Soldatenfriedhof 197 ID in Le Donon befassen.

Der Eintritt ist frei.

Informationen unter 03 29 41 72 63

Italiano :

Conferenza tenuta da Michel Adenot e organizzata dall’associazione Guerre en Vosges. La conferenza sarà incentrata sul cimitero militare tedesco del 197 ID a Le Donon.

Ingresso libero.

Informazioni: 03 29 41 72 63

Espanol :

Conferencia impartida por el Sr. Michel Adenot y organizada por la asociación Guerre en Vosges. La conferencia se centrará en el cementerio militar alemán de 197 ID en Le Donon.

Entrada gratuita.

Información: 03 29 41 72 63

L’événement Conférence Le cimetière militaire allemand de la 197 ID du Donon Badonviller a été mis à jour le 2025-07-24 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS