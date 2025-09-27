Conférence Le climat change… et nous ? La Rochelle
Conférence Le climat change… et nous ? La Rochelle samedi 27 septembre 2025.
Conférence Le climat change… et nous ?
Campus Amphi 400 Fac de lettres La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Conférence-débat de Gilles Bœuf, conférencier, président du Muséum national d’Histoire naturelle (2009-2015).
Le Climat change et nous ? L’humain dans le vivant
Dans le cadre de l’inauguration de la première Warming stripes de France à La Rochelle !
.
Campus Amphi 400 Fac de lettres La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Conference Le climat change… et nous ?
Conference-debate by Gilles B?uf, lecturer, President of the Muséum national d?Histoire naturelle (2009-2015).
« Climate change and us? Humans in the living world »
As part of the inauguration of France’s first Warming Stripes in La Rochelle!
German : Konferenz Le climat change… et nous ?
Vortrag mit Diskussion von Gilles B?uf, Redner, Präsident des Muséum national d’Histoire naturelle (2009-2015).
« Das Klima ändert sich und wir? Der Mensch im Lebendigen »
Im Rahmen der Einweihung des ersten Warming Stripes Frankreichs in La Rochelle!
Italiano :
Conferenza e dibattito di Gilles B?uf, docente, presidente del Muséum national d’Histoire naturelle (2009-2015).
« Il cambiamento climatico e noi? L’uomo nel mondo vivente »
Nell’ambito dell’inaugurazione delle prime strisce di riscaldamento in Francia a La Rochelle!
Espanol : Conferencia Le climat change… et nous ?
Conferencia y debate a cargo de Gilles B?uf, conferenciante, Presidente del Muséum national d’Histoire naturelle (2009-2015).
« ¿El cambio climático y nosotros? Los humanos en el mundo vivo »
¡En el marco de la inauguración de la primera Franja de Calentamiento de Francia en La Rochelle!
L’événement Conférence Le climat change… et nous ? La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-04 par La Rochelle Tourisme