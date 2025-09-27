Conférence Le climat change… et nous ? La Rochelle

Campus Amphi 400 Fac de lettres La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Conférence-débat de Gilles Bœuf, conférencier, président du Muséum national d’Histoire naturelle (2009-2015).

Le Climat change et nous ? L’humain dans le vivant

Dans le cadre de l’inauguration de la première Warming stripes de France à La Rochelle !

English : Conference Le climat change… et nous ?

Conference-debate by Gilles B?uf, lecturer, President of the Muséum national d?Histoire naturelle (2009-2015).

« Climate change and us? Humans in the living world »

As part of the inauguration of France’s first Warming Stripes in La Rochelle!

German : Konferenz Le climat change… et nous ?

Vortrag mit Diskussion von Gilles B?uf, Redner, Präsident des Muséum national d’Histoire naturelle (2009-2015).

« Das Klima ändert sich und wir? Der Mensch im Lebendigen »

Im Rahmen der Einweihung des ersten Warming Stripes Frankreichs in La Rochelle!

Italiano :

Conferenza e dibattito di Gilles B?uf, docente, presidente del Muséum national d’Histoire naturelle (2009-2015).

« Il cambiamento climatico e noi? L’uomo nel mondo vivente »

Nell’ambito dell’inaugurazione delle prime strisce di riscaldamento in Francia a La Rochelle!

Espanol : Conferencia Le climat change… et nous ?

Conferencia y debate a cargo de Gilles B?uf, conferenciante, Presidente del Muséum national d’Histoire naturelle (2009-2015).

« ¿El cambio climático y nosotros? Los humanos en el mundo vivo »

¡En el marco de la inauguración de la primera Franja de Calentamiento de Francia en La Rochelle!

