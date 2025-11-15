Conférence Le climat du passé, du présent et du futur par Philippe Gombert Le Bourg Courcival

Conférence Le climat du passé, du présent et du futur par Philippe Gombert Le Bourg Courcival samedi 15 novembre 2025.

Conférence Le climat du passé, du présent et du futur par Philippe Gombert

Le Bourg Chalet Courcival Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-15 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Parler de climat, c’est d’abord rappeler que notre planète est parcourue de grandes zones climatiques très différentes, qui façonnent les paysages, l’agriculture et plein d’autres choses encore presque tout en réalité !

La France, au carrefour de plusieurs influences, offre déjà un condensé de cette diversité.

Mais le climat n’est pas figé il a connu de profondes évolutions au fil de l’histoire de la Terre, avec des périodes de glaciations comme des phases plus chaudes. Comprendre ces changements passés nous aide à mieux appréhender les transformations actuelles et futures.

La présentation se terminera par une brève présentation du GIEC (le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) et de ses travaux. Cela permettra de se projeter vers les différents futurs climatiques possibles de notre pays, en fonction de plusieurs scénarios prévisibles d’émission de gaz à effet de serre.

Ce que nous allons explorer, ce sont donc les bases, les constats et les perspectives pour comprendre où nous en sommes, et vers quel climat la France pourrait se diriger demain — afin que chacun puisse se forger sa propre idée, en tenant compte à la fois des certitudes établies et des incertitudes qui demeurent.

Philippe Gombert est un ex-ingénieur géologue récemment retraité.

Il donne maintenant des cours à l’Université Inter-Âges d’Alençon et à l’Université du Temps Libre du Mans.

Entrée gratuite

Conférence organisée par l’Association Culturelle de Courcival .

Le Bourg Chalet Courcival 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 7 82 41 50 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Le climat du passé, du présent et du futur par Philippe Gombert Courcival a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Maine Saosnois