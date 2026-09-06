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CONFÉRENCE LE CLUB NAUTIQUE DE SAINT-FERRÉOL LE RÉSERVOIR Revel

vendredi 9 octobre 2026 · LE RÉSERVOIR · Revel

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
LE RÉSERVOIR
Adresse
1 Avenue Paul Riquet
Ville
31250 Revel
Département
Haute-Garonne
Tarif

Revel

CONFÉRENCE LE CLUB NAUTIQUE DE SAINT-FERRÉOL

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Une conférence de Danielle Décamps, autrice de l’ouvrage consacré au Club Nautique de Saint-Ferréol en collaboration avec la Société d’Histoire de Revel-Saint-Ferréol.
Une conférence de Danielle Décamps, autrice de l’ouvrage consacré au Club Nautique de Saint-Ferréol en collaboration avec la Société d’Histoire de Revel-Saint-Ferréol.   .

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 80 57 57  contact@lereservoir-canaldumidi.fr

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English :

A lecture by Danielle Décamps, author of a book on the Saint-Ferréol Yacht Club, in collaboration with the Revel-Saint-Ferréol Historical Society.

L’événement CONFÉRENCE LE CLUB NAUTIQUE DE SAINT-FERRÉOL Revel a été mis à jour le 2026-09-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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