CONFÉRENCE LE CLUB NAUTIQUE DE SAINT-FERRÉOL LE RÉSERVOIR Revel

Informations pratiques

Revel

CONFÉRENCE LE CLUB NAUTIQUE DE SAINT-FERRÉOL

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Une conférence de Danielle Décamps, autrice de l’ouvrage consacré au Club Nautique de Saint-Ferréol en collaboration avec la Société d’Histoire de Revel-Saint-Ferréol.

Une conférence de Danielle Décamps, autrice de l’ouvrage consacré au Club Nautique de Saint-Ferréol en collaboration avec la Société d’Histoire de Revel-Saint-Ferréol. .

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 80 57 57 contact@lereservoir-canaldumidi.fr

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English :

A lecture by Danielle Décamps, author of a book on the Saint-Ferréol Yacht Club, in collaboration with the Revel-Saint-Ferréol Historical Society.

L’événement CONFÉRENCE LE CLUB NAUTIQUE DE SAINT-FERRÉOL Revel a été mis à jour le 2026-09-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE