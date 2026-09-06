CONFÉRENCE LE CLUB NAUTIQUE DE SAINT-FERRÉOL LE RÉSERVOIR Revel
vendredi 9 octobre 2026 · LE RÉSERVOIR · Revel
Informations pratiques
Revel
CONFÉRENCE LE CLUB NAUTIQUE DE SAINT-FERRÉOL
LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Une conférence de Danielle Décamps, autrice de l’ouvrage consacré au Club Nautique de Saint-Ferréol en collaboration avec la Société d’Histoire de Revel-Saint-Ferréol.
Une conférence de Danielle Décamps, autrice de l’ouvrage consacré au Club Nautique de Saint-Ferréol en collaboration avec la Société d’Histoire de Revel-Saint-Ferréol. .
LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 80 57 57 contact@lereservoir-canaldumidi.fr
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English :
A lecture by Danielle Décamps, author of a book on the Saint-Ferréol Yacht Club, in collaboration with the Revel-Saint-Ferréol Historical Society.
L’événement CONFÉRENCE LE CLUB NAUTIQUE DE SAINT-FERRÉOL Revel a été mis à jour le 2026-09-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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