Conférence Le coche d’eau de Grignon Lorris
Conférence Le coche d’eau de Grignon Lorris dimanche 1 février 2026.
Conférence Le coche d’eau de Grignon
Grande rue Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 16:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Conférence Le coche d’eau de Grignon
Conférence L’art de la culture du Bonsaï par Denis Barbereau, Président du club de Bonsaï HIGURASHI, organisé par le COCAL au Culturel du Martroi. Ouvert à tous .
Grande rue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire cocal.lorris45@gmail.com
Le coche d’eau de Grignon conference
