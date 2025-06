Conférence « Le collage, l’art de détourner » Espace de la Gare Argelès-Gazost 27 juin 2025 18:00

Hautes-Pyrénées

Conférence « Le collage, l’art de détourner » Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-06-27 19:30:00

Date(s) :

2025-06-27

Le collage est un art qui interroge, détourne et réinvente les images. Cette conférence, organisé par la Mairie d’ARGELES Gazost, vous invite à explorer la richesse créative de ce moyen d’expression, à travers le regard de Marie Delahaye, guide conférencière.

Gratuit. .

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Collage is an art form that questions, hijacks and reinvents images. This conference, organized by ARGELES Gazost Town Hall, invites you to explore the creative richness of this means of expression, through the eyes of guide Marie Delahaye.

German :

Die Collage ist eine Kunst, die Bilder hinterfragt, verfremdet und neu erfindet. Diese Konferenz, die von der Stadtverwaltung von ARGELES Gazost organisiert wird, lädt Sie ein, den kreativen Reichtum dieses Ausdrucksmittels mit den Augen der Fremdenführerin Marie Delahaye zu erkunden.

Italiano :

Il collage è una forma d’arte che mette in discussione, stravolge e reinventa le immagini. Questa conferenza, organizzata dalla Mairie d’ARGELES Gazost, vi invita a esplorare la ricchezza creativa di questo mezzo di espressione, attraverso gli occhi di Marie Delahaye, guida e docente.

Espanol :

El collage es una forma de arte que cuestiona, retuerce y reinventa las imágenes. Esta conferencia, organizada por la Mairie d’ARGELES Gazost, le invita a explorar la riqueza creativa de este medio de expresión, a través de la mirada de Marie Delahaye, guía y conferenciante.

L’événement Conférence « Le collage, l’art de détourner » Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-06-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65