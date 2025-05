Conférence Le collectif, moteur d’une performance durable – Landévant, 19 mai 2025 18:30, Landévant.

Conférence animée par Patrice Canayer, entraineur et Manager du Montpellier Handball ( 14 fois Champion de France et 3 fois Champion d’Europe et conférencier)

18h30 Accueil

19h00 Conférence

20h30 Table ronde (Marques et Dynamiques territoriales)

21h00 Cocktail .

Espace Culturel de Kerverh

Landévant 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 93 00

