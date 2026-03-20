Conférence Le colonel Passy et les compagnons de l’ombre

Château Verges Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Création et action des services secrets de la France libre.

Regards croisés de Marie Dewavrin, petite fille du colonel Passy et Nathalie Genet Rouffiac conservateur général du patrimoine, ancienne directrice du service historique de la défense. .

Château Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 26 46 les.castellins@gmail.com

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English : Conférence Le colonel Passy et les compagnons de l’ombre

L’événement Conférence Le colonel Passy et les compagnons de l’ombre Verges a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION