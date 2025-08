Conférence Le comté de Dunois pendant la guerre de Cent Ans Châteaudun

Conférence par Guillaume Prêtre, guide-conférencier, permettant de découvrir le comté de Dunois aux 14e et 15e siècle et l’impact de la guerre de Cent Ans sur ce territoire, ses habitants et ses seigneurs.

Dans la dernière partie du Moyen Age le comté de Dunois s’étend du Nord de Châteaudun jusqu’à Fréteval et de Patay à Courtalain. Châteaudun est la ville la plus importante du comté mais d’autres villes et bourgs fortifiés se démarquent comme Montigny-le-Gannelon qui est alors la seconde seigneurie en importance du comté après Châteaudun, Saint-Jean-Froidmentel, La Ferté-Villeneuil, Patay, Fréteval ou encore Marchenoir. Pendant la guerre de Cent Ans les Anglais vont dévaster et occuper le territoire à l’exception de la ville de Châteaudun qui résiste derrière ses puissantes fortifications et demeure l’une des rares villes sur la rive droite de la Loire à ne pas tomber entre leurs mains.

Guillaume Prêtre, guide and lecturer, presents the county of Dunois in the 14th and 15th centuries and the impact of the Hundred Years’ War on the area, its inhabitants and its lords.

Vortrag des Fremdenführers Guillaume Prêtre über die Grafschaft Dunois im 14. und 15. Jahrhundert und die Auswirkungen des Hundertjährigen Krieges auf dieses Gebiet, seine Bewohner und seine Herrscher.

Una conferenza di Guillaume Prêtre, guida e docente, per esplorare la contea di Dunois nel XIV e XV secolo e l’impatto della Guerra dei Cento Anni sul territorio, i suoi abitanti e i suoi signori.

Conferencia de Guillaume Prêtre, guía y conferenciante, sobre el condado de Dunois en los siglos XIV y XV y el impacto de la Guerra de los Cien Años en la región, sus habitantes y sus señores.

