Conférence Le conflit Israëlo-Palestinien Des origines à la guerre des 6 jours (1967) Maison de l’Étudiant Drôme-Ardèche Valence Valence

Conférence Le conflit Israëlo-Palestinien Des origines à la guerre des 6 jours (1967) Maison de l'Étudiant Drôme-Ardèche Valence jeudi 6 novembre 2025.

Maison de l'Étudiant Drôme-Ardèche Valence 9 Place de Latour Maubourg Valence Drôme

Jeudi 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06 20:00:00

2025-11-06

L’Empire ottoman disparaît à la fin de la première guerre mondiale donnant naissance à la Turquie et à de nouveaux États dessinés par les puissances européennes, gérés par la France et l’Angleterre dans le cadre de mandats de la SDN.

contact@upaval.com

English :

The Ottoman Empire disappeared at the end of the First World War, giving rise to Turkey and new states designed by the European powers, managed by France and England under mandates from the League of Nations.

German :

Das Osmanische Reich verschwand am Ende des Ersten Weltkriegs und es entstanden die Türkei und neue Staaten, die von den europäischen Mächten entworfen wurden und von Frankreich und England im Rahmen der Mandate des Völkerbunds verwaltet wurden.

Italiano :

L’Impero Ottomano scomparve alla fine della Prima Guerra Mondiale, dando vita alla Turchia e a nuovi Stati progettati dalle potenze europee, gestiti da Francia e Inghilterra su mandato della Società delle Nazioni.

Espanol :

El Imperio Otomano desapareció al final de la Primera Guerra Mundial, dando lugar a Turquía y a nuevos Estados diseñados por las potencias europeas, gestionados por Francia e Inglaterra bajo mandatos de la Sociedad de Naciones.

