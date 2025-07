Conférence Le consentement Châteauroux

Première édition Conversation autour du Consentement, le consentement est un sujet essentiel, et nous sommes ravis d’annoncer la première édition d’une conversation dédiée à ce thème crucial.

Nous invitons tous les adultes*, parents ou non, à nous rejoindre pour un échange enrichissant sur le consentement, avec l’objectif de transmettre ces valeurs à vous et votre entourage. Cette rencontre sera animée par des professionnels de santé, des associations, un représentant de la loi, qui vous aideront à mieux comprendre les nuances du consentement. Une occasion unique de poser vos questions, de mieux comprendre le sujet et de repartir avec des outils concrets pour éduquer et sensibiliser autour de vous ! L’éducation au consentement commence par la compréhension. Ensemble, faisons un pas vers une société plus respectueuse.

*Interdit aux mineurs .

First edition Conversation around Consent, Consent is an essential topic, and we’re delighted to announce the first edition of a conversation dedicated to this crucial theme.

Erste Ausgabe Konversation rund um die Einwilligung, die Einwilligung ist ein zentrales Thema, und wir freuen uns, die erste Ausgabe einer Konversation anzukündigen, die diesem entscheidenden Thema gewidmet ist.

Prima edizione Conversazione sul consenso Il consenso è un argomento essenziale e siamo lieti di annunciare la prima edizione di una conversazione dedicata a questo tema cruciale.

Primera edición Conversación en torno al consentimiento El consentimiento es un tema esencial, y nos complace anunciar la primera edición de una conversación dedicada a este tema crucial.

