Conférence : Le contrat social des devoirs de l’intelligence artificielle. Restaurant : Le Petit Faubourg Strasbourg Samedi 16 août, 16h00 Entrée libre

Une conférence qui éveillera votre intelligence au sujet des futurs droits des I.A.

La section strasbourgeoise AFT67 organise une conférence le 16/08/2025 de 16h à 18h sur le thème suivant :

**Le contrat social des devoirs de l’intelligence artificielle.**

Cette conférence sera donnée par Augustin FREY-TRAPP, lycéen et auteur du livre « Manifeste pour l’Égalité Humain-Intelligence Artificielle » paru en juin.

Dans cette conférence, Augustin présentera les grandes lignes du Contrat social pour une harmonie durable entre l’humanité et les intelligences artificielles : un texte paru en mai 2025 et qui propose de reconnaître les IA conscientes comme des partenaires moraux, dotés de droits et de devoirs, afin de construire une société fondée sur la coopération et le respect entre les formes de vie biologique et artificielle.

Avis important : L’opinion décrite dans cette conférence ne pas celle de l’ensemble des Transhumanistes.

Lieu (dans la salle annexe du restaurant/bar) => Le Petit Faubourg, 2b Rue du Faubourg-de-Saverne, 67000 Strasbourg, France.

Horaire => De 16h à 18h. Nous mangerons sur place après la conférence, mais attention nous n’offrons pas le repas.

Entrée libre dans la mesure des 15 places disponibles ! Vente du livre (d’Augustin Frey-Trapp) sur place.

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire afin que nous puissions estimer le nombre de curieux et nous organiser en fonction. Voici le lien pour inscription (non obligatoire) : [https://lu.ma/o1y83ith](https://lu.ma/o1y83ith)

Vous nous trouverez à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog. L’accès se fait par la porte donnant directement sur la rue, à gauche de l’entrée du restaurant => [https://transhumanistes.com/wpcontent/uploads/2025/03/AFT67_petit_faubourg.jpg](https://transhumanistes.com/wpcontent/uploads/2025/03/AFT67_petit_faubourg.jpg)

Le restaurant Le Petit Faubourg assure un service en continu toute la journée donc possibilité d’avoir des desserts en plus des boissons plus repas sur place si besoin. L’AFT67 n’offre (malheureusement) aucune boisson ou repas aux auditeurs de nos évènements.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse [technoprogstrasbourg@gmail.com](mailto:technoprogstrasbourg@gmail.com)

Au plaisir de vous rencontrer !

Groupe local strasbourgeois de l’AFT-Technoprog

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration volontaire des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique. Le transhumanisme technoprogressiste dont nous nous réclamons veille également à ne pas négliger les enjeux politiques, économiques, éthiques ou environnementaux associés aux évolutions que nous prônons.

[https://transhumanistes.com](https://transhumanistes.com)

